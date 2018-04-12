ДТП у Харкові: Зайцеву знову перевірять на наркотики
Йдеться про комплексну судово-психіатричну і судово-медичну експертизу, повідомляє місцеве видання "МедіаПорт".
Його адвокати попросили адресувати експертам питання, чи знаходилася Зайцева в момент ДТП у стані наркотичного сп'яніння або під впливом інших засобів, що одурманюють.
Захист самої обвинувачуваної був проти повторної експертизи і заявив, що акт огляду Зайцевої лікарем-наркологом і висновок за підсумками огляду є неприпустимими доказами. На думку адвокатів, в документах є численні грубі порушення.
"Огляд обвинуваченої фактично не проводився лікарем Федірко, яка склала вказаний акт огляду та висновок", – заявила захисник Зайцевої Юлія Козир.
Прокурор також просив відмовити у додатковій експертизі, заявивши, що вона націлена на затягування справи, а необхідні дослідження вже проведені.
Раніше Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, де постраждали 11 пішоходів, долучив до справи документи про те, що не вдалося знайти лікаря-нарколога, яка обстежила водія автомобіля Lexus Олену Зайцеву, на предмет наявності опіатів.
Нагадаємо, Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельному ДТП у центрі Харкова.
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