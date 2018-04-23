ДТП у Кривому Розі: кількість пасажирів у маршрутці перевищувала норму
Про це повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий, передає "Радіо Свобода".
За його словами, у салоні маршрутки перебували 26 людей разом з водієм.
Згідно з техпаспортом, транспортний засіб розрахований на 20 осіб плюс п'ять пасажирів, які можуть стояти. Відповідно, перевищення норми перевезення пасажирів складало одну особу.
"Питання залишається відкритим. Маршрутка належить "Севертранс", приватному підприємству, зареєстрованому в Одесі. У Кривому Розі є представництво. Їм вручений запит з метою отримання пояснень. На цей момент поки відповіді немає", – сказав слідчий.
Крім того, він додав, що в подальшому підніматиметься питання про позбавлення підприємства ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.
Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці.
Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
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