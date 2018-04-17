Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП у Кривому Розі: семеро осіб загинули на місці, - ОНОВЛЕНО

Світлофори в місті в цей час ще не працювали
У Кривому Розі внаслідок ДТП на місці померли семеро осіб. Попередньо повідомляється про ще двох померлих у лікарні.
ДТП у Кривому Розі: семеро осіб загинули на місці, - ОНОВЛЕНО Фото: 1kr.ua

ДТП сталася близько 6 ранку біля виконкому. Авто Mazda зіткнулося з маршруткою. Її винесло на зустрічну руху. Сталося зіткнення з автобусом АМКР, пише місцеве видання "Перший Криворізький".

Мазда-6 рухалася по смузі одностороннього руху з боку проспекту Миру по вулиці Героїв АТО. Маршрутне таксі № 261 рухалося по проспекту Металургів з боку 95 кварталу.

Мазда не пропустила маршрутку, сталося зіткнення. Маршрутне таксі відкинуло на автобус "Арселорміттал Кривий Ріг".

Світлофори в цей час ще не працювали. Всі учасники ДТП рухалися на жовтий миготливий сигнал світлофора.

Всі машини рухалися в крайній лівій смузі. Фахівці кажуть, якщо б всі рухалися в своєму ряду, аварії вдалося б уникнути.

Оновлення. До восьми зросла офіційно підтверджена кількість загиблих у ДТП в Кривому Розі, повідомляє сайт Національної поліції в Дніпропетровській області, який уточнює і число постраждалих – 18.

Нагадаємо, що в Лисичанську (Луганська обл.) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля МАЗ і мікроавтобуса "Рута", внаслідок якої постраждали 10 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2018 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.