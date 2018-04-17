ДТП у Кривому Розі: семеро осіб загинули на місці, - ОНОВЛЕНО

Світлофори в місті в цей час ще не працювали

У Кривому Розі внаслідок ДТП на місці померли семеро осіб. Попередньо повідомляється про ще двох померлих у лікарні.

ДТП сталася близько 6 ранку біля виконкому. Авто Mazda зіткнулося з маршруткою. Її винесло на зустрічну руху. Сталося зіткнення з автобусом АМКР, пише місцеве видання "Перший Криворізький".

Мазда-6 рухалася по смузі одностороннього руху з боку проспекту Миру по вулиці Героїв АТО. Маршрутне таксі № 261 рухалося по проспекту Металургів з боку 95 кварталу.

Мазда не пропустила маршрутку, сталося зіткнення. Маршрутне таксі відкинуло на автобус "Арселорміттал Кривий Ріг".

Світлофори в цей час ще не працювали. Всі учасники ДТП рухалися на жовтий миготливий сигнал світлофора.

Всі машини рухалися в крайній лівій смузі. Фахівці кажуть, якщо б всі рухалися в своєму ряду, аварії вдалося б уникнути.

Оновлення. До восьми зросла офіційно підтверджена кількість загиблих у ДТП в Кривому Розі, повідомляє сайт Національної поліції в Дніпропетровській області, який уточнює і число постраждалих – 18.

Нагадаємо, що в Лисичанську (Луганська обл.) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля МАЗ і мікроавтобуса "Рута", внаслідок якої постраждали 10 людей.