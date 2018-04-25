ДТП у Кривому Розі: У лікарні помер ще один постраждалий чоловік
"Стало відомо, що у другій міській лікарні Кривого Рогу помер чоловік, який отримав травми під час аварії, яка сталася на проспекті Металургів 17 квітня. За попередньою інформацією, чоловік був співробітником АрселорМіттал Кривий Ріг", - повідомляє "Перший криворізький".
Згідно з інформацією, чоловікові було 58 років.
Таким чином, число загиблих внаслідок аварії досягла 10 осіб.
Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці.
Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
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