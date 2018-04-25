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ДТП у Кривому Розі: У лікарні помер ще один постраждалий чоловік

За попередньою інформацією, чоловік був співробітником АрселорМіттал
У середу, 25 квітня, у Кривому Розі помер ще один постраждалий в результаті смертельного ДТП, яка сталася 17 квітня.
ДТП у Кривому Розі: У лікарні помер ще один постраждалий чоловік Фото: Первый городской

"Стало відомо, що у другій міській лікарні Кривого Рогу помер чоловік, який отримав травми під час аварії, яка сталася на проспекті Металургів 17 квітня. За попередньою інформацією, чоловік був співробітником АрселорМіттал Кривий Ріг", -  повідомляє "Перший криворізький"

Згідно з інформацією, чоловікові було 58 років.

Таким чином, число загиблих внаслідок аварії досягла 10 осіб. 

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

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25 04 2018 09:53
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