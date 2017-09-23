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ДТП у Києві: шість автомобілів розбито, одна людина в реанімації, – ФОТО, ВІДЕО

Одного з водіїв із забоями та переломами забрали до реанімації
Внаслідок ДТП на Броварському проспекті в Києві розбито шість автомобілів, потерпілий в реанімації.
ДТП у Києві: шість автомобілів розбито, одна людина в реанімації, – ФОТО, ВІДЕО Фото: dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій автомобіля Камаз врізався у виїжджаючу з парковки машину Toyota. В результаті чого, Toyota протаранила автомобілі: Dacia, Mercedes, Hyundai і Volkswagen.


Фото: dtp.kiev.ua


Фото: dtp.kiev.ua


Фото: dtp.kiev.ua

У ДТП серйозно постраждав водій Hyundai, якого затиснув автомобіль Toyota. Із забоями та переломами його госпіталізували в реанімацію.


Фото: dtp.kiev.ua

Водієві Toyota допомогу надали на місці.


Фото: dtp.kiev.ua

Також був пошкоджений кавовий МАФ.


Фото: dtp.kiev.ua


Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, в Луцьку на залізничному переїзді зіткнулися тепловоз і мікроавтобус.

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23 09 2017 22:20
ТЕГИ: ДТП, авто, Київ
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