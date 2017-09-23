CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок ДТП на Броварському проспекті в Києві розбито шість автомобілів, потерпілий в реанімації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП у Києві: шість автомобілів розбито, одна людина в реанімації, – ФОТО, ВІДЕО
Одного з водіїв із забоями та переломами забрали до реанімації
Фото: dtp.kiev.ua
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Водій автомобіля Камаз врізався у виїжджаючу з парковки машину Toyota. В результаті чого, Toyota протаранила автомобілі: Dacia, Mercedes, Hyundai і Volkswagen.
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
У ДТП серйозно постраждав водій Hyundai, якого затиснув автомобіль Toyota. Із забоями та переломами його госпіталізували в реанімацію.
Фото: dtp.kiev.ua
Водієві Toyota допомогу надали на місці.
Фото: dtp.kiev.ua
Також був пошкоджений кавовий МАФ.
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Нагадаємо, в Луцьку на залізничному переїзді зіткнулися тепловоз і мікроавтобус.
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23 09 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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