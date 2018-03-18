ДТП у Києві: трамвай через зіткнення з вантажівкою зійшов з рейок

Від удару вантажівка перекинулася на бік, від неї на 15 м відлетів паливний бак

У неділю, 18 березня, у Дарницькому районі Києва трамвай зіткнувся з вантажівкою та зійшов із рейок.

Про це повідомляють Вартові.Еспрессо.

За словами водія трамвая (вагоновода), він тільки почав рух від зупинки на дозволяючий сигнал світлофора, як сталося зіткнення з малотоннажною вантажівкою, водій якої рухався Харківським шосе у напрямку Харківської площі та намагався проскочити перед трамваєм.

Від удару вантажівка перекинулася на бік, від неї на 15 м відлетів паливний бак.

На місце ДТП прибуло кілька карет швидкої допомоги, постраждалим була надана медична допомога на місці, від госпіталізації вони відмовилися. Також відмовилися від госпіталізації водій перекинутої вантажівки і водій трамвая.

На місце аварії викликали рятувальників ДСНС для видалення паливно-мастильних матеріалів із проїжджої частини. Зазначимо також, що від удару трамвай зійшов із рейок, у результаті чого рух трамваїв було заблоковано в обох напрямках на кілька годин.

Нагадаємо, 16 березня внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей.