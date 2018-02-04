ДТП у Маріуполі: троє осіб загинуло і двоє госпіталізовані у важкому стані

У Маріуполі Донецької області 3 людини загинули та 2 травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

"1 квітня о 23:41 на телефон Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вул. Голубенка в м. Маріуполь Донецької області", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, через лобове зіткнення двох легкових автомобілів загинуло троє людей, ще двоє, у тому числі 14-річна дитина, отримали травми.

Постраждалі госпіталізовані і перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.