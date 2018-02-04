CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Маріуполі Донецької області 3 людини загинули та 2 травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП у Маріуполі: троє осіб загинуло і двоє госпіталізовані у важкому стані
Серед постраждалих 14-річна дитина
Фото: dsns.gov.ua
"1 квітня о 23:41 на телефон Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вул. Голубенка в м. Маріуполь Донецької області", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, через лобове зіткнення двох легкових автомобілів загинуло троє людей, ще двоє, у тому числі 14-річна дитина, отримали травми.
Постраждалі госпіталізовані і перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, у Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.
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02 04 2018 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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