Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП у Маріуполі за участю маршрутки: семеро постраждалих

Трьох осіб госпіталізували
В Маріуполі сьогодні, 6 липня, о 6:37 на вул. Торговій сталася ДТП, в якій постраждали 7 осіб.
ДТП у Маріуполі за участю маршрутки: семеро постраждалих Фото: mrpl.city

Спочатку на дорозі зіткнулися два легковики - Skoda Octavia і Logan, після чого в них в'їхало маршрутне таксі №157, повідомляє сайт Маріуполя 0629.com.ua.

У результаті зіткнення Logan повністю згорів. На місці працювали 12 бригад швидкої допомоги і ДержНС.

Госпіталізовано жінку і двох чоловіків, які перебували в маршрутці. У них забої, садна, черепно-мозкові травми.

Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир отримали травми (невротичні стани, забиття, садна), але від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, що 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

У результаті ДТП на місці 8 людей загинули, 21 людина постраждала. Пізніше, в лікарні померли ще троє постраждалих в аварії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2018 11:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.