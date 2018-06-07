ДТП у Маріуполі за участю маршрутки: семеро постраждалих
Спочатку на дорозі зіткнулися два легковики - Skoda Octavia і Logan, після чого в них в'їхало маршрутне таксі №157, повідомляє сайт Маріуполя 0629.com.ua.
У результаті зіткнення Logan повністю згорів. На місці працювали 12 бригад швидкої допомоги і ДержНС.
Госпіталізовано жінку і двох чоловіків, які перебували в маршрутці. У них забої, садна, черепно-мозкові травми.
Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир отримали травми (невротичні стани, забиття, садна), але від госпіталізації вони відмовилися.
Нагадаємо, що 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.
У результаті ДТП на місці 8 людей загинули, 21 людина постраждала. Пізніше, в лікарні померли ще троє постраждалих в аварії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"