ДТП у Маріуполі за участю маршрутки: семеро постраждалих

В Маріуполі сьогодні, 6 липня, о 6:37 на вул. Торговій сталася ДТП, в якій постраждали 7 осіб.

Спочатку на дорозі зіткнулися два легковики - Skoda Octavia і Logan, після чого в них в'їхало маршрутне таксі №157, повідомляє сайт Маріуполя 0629.com.ua.

У результаті зіткнення Logan повністю згорів. На місці працювали 12 бригад швидкої допомоги і ДержНС.

Госпіталізовано жінку і двох чоловіків, які перебували в маршрутці. У них забої, садна, черепно-мозкові травми.

Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир отримали травми (невротичні стани, забиття, садна), але від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, що 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

У результаті ДТП на місці 8 людей загинули, 21 людина постраждала. Пізніше, в лікарні померли ще троє постраждалих в аварії.