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ДТП у Польщі: всі загиблі й постраждалі – українці

Водія затримали
Усі загиблі й постраждалі в ДТП з українським автобусом у Польщі є українцями.
ДТП у Польщі: всі загиблі й постраждалі – українці Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW

Цю інформацію підтвердив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Українська правда".

Він повідомив, що внаслідок аварії троє українців загинуло, 38 госпіталізовано. Зокрема, в Перемишлі госпіталізовано 21 постраждалого, в Ярославі - 2, в Леску - 3, в Бжозові - 1, в Саноку - 7, в Устриках Дольних - 4.

Стан постраждалих середньої тяжкості, стабільний. Один з постраждалих у важкому стані.

Консул України у взаємодії з поліцією та лікарями медзакладів, в яких госпіталізовані постраждалі, вживає заходів з організації надання допомоги потерпілим. Також МЗС координує заходи з Львівською ОДА.

Турагентство надіслало додатковий автобус для перевезення тих пасажирів, які не постраждали, в Україну.

Представник МЗС підтвердив, що, за попередньою інформацією окружної прокуратури Перемишля, однією з причин аварії було перевищення швидкості водієм автобуса. Водій затриманий.Прокуратура обіцяє висунути йому звинувачення, пише PAP.

Як писав iPress.ua, у Польщі у Підкарпатському воєводстві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив український автобус з туристами.

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18 08 2018 15:05
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