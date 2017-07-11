Слідство наполягатиме на арешті другого фігуранта ДТП у Харкові
"Слідчі внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості застави... Сьогодні з ним працюють медики, які дадуть нам точну інформацію, чи може він бути присутнім в суді або братиме участь по відеоконференції", - повідомив начальник ГУ Національної поліції Харківської області Олег Бех на брифінгу у вівторок, інформує Інтерфакс-Україна.
Начальник відділу з розслідування ДТП слідчого управління ГУ Нацполіціі в Харківській області Олександр Умников пояснив, що клопотання про арешт обгрунтовано тим, що Дронов не співпрацює зі слідством, неодноразово відмовлявся брати участь в слідчих діях і, можливо, спробує ухилитися від слідства.
Він також додав, що за даними досудового слідства, обидва підозрюваних порушили правила дорожнього руху. Порушення Дронова, за словами Умникова, полягає в тому, що водій зупинився за світлофорним об'єктом, рухався на жовтий сигнал світлофора, перед початком руху не переконався в безпеці виконуваного маневру.
"Слідство триває і планується його завершити до кінця місяця", – повідомив Начальник слідчого управління Сергій Чиж.
Як відомо, другому учаснику смертельного ДТП у Харкові Геннадію Дронову оголосили про підозру.
Раніше суд відмовився визнавати Дронова потерпілим, як просив того захист.
Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.
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