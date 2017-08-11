ДТП в Харкові: заарештували водія Touareg

Київський районний суд міста Харкова заарештував другого підозрюваного у справі про ДТП в Харкові водія автомобіля Volkswagen Touareg Геннадія Дронова на два місяці.

Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Наталія Єфименко ввечері в середу, 8 листопада, пише "Громадське".

Таким чином суддя задовольнила клопотання прокуратури, заставу Дронову рішенням не передбачено.

У суді прокурор заявив, що Дронова потрібно заарештувати без права застави, оскільки йдеться про тяжкий злочин, він може впливати на потерпілих і свідків, намагатися затягнути розгляд справи або сховатися.

Сам Дронов на суді заявляв, що не збирається ховатися і готовий співпрацювати зі слідством.

Раніше суд відмовився визнавати Дронова потерпілим, як просив того захист.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.