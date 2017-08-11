ДТП в Харкові: заарештували водія Touareg
Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Наталія Єфименко ввечері в середу, 8 листопада, пише "Громадське".
Таким чином суддя задовольнила клопотання прокуратури, заставу Дронову рішенням не передбачено.
У суді прокурор заявив, що Дронова потрібно заарештувати без права застави, оскільки йдеться про тяжкий злочин, він може впливати на потерпілих і свідків, намагатися затягнути розгляд справи або сховатися.
Сам Дронов на суді заявляв, що не збирається ховатися і готовий співпрацювати зі слідством.
Раніше суд відмовився визнавати Дронова потерпілим, як просив того захист.
Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.
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