CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Італії автобус з дітьми, який повертався з Франції в Угорщину, врізався в стовп і загорівся, загинули 4 людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП в Італії: автобус з дітьми загорівся, є загиблі
Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти
Фото: ЕРА
За попередніми даними, автобус врізався в стовп і загорівся. Імовірно, всередині знаходилися хлопчики-підлітки. Після зіткнення деякі з них могли вилетіти через лобове скло, частина пасажирів залишилася замкнена в палаючому автобусі, інформує агентство Ansa з посиланням на рятувальників.
Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти.
Нагадаємо, 19 січня шкільний автобус в Індії зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.
Раніше у турецькій провінції Конья перекинувся автобус зі школярами, внаслідок чого загинули дві людини, ще 42 дістали поранення.
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