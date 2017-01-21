ДТП в Італії: автобус з дітьми загорівся, є загиблі

Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти

В Італії автобус з дітьми, який повертався з Франції в Угорщину, врізався в стовп і загорівся, загинули 4 людини.

За попередніми даними, автобус врізався в стовп і загорівся. Імовірно, всередині знаходилися хлопчики-підлітки. Після зіткнення деякі з них могли вилетіти через лобове скло, частина пасажирів залишилася замкнена в палаючому автобусі, інформує агентство Ansa з посиланням на рятувальників.

Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти.

Нагадаємо, 19 січня шкільний автобус в Індії зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.

Раніше у турецькій провінції Конья перекинувся автобус зі школярами, внаслідок чого загинули дві людини, ще 42 дістали поранення.