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ДТП в Італії: автобус з дітьми загорівся, є загиблі

Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти
В Італії автобус з дітьми, який повертався з Франції в Угорщину, врізався в стовп і загорівся, загинули 4 людини.
ДТП в Італії: автобус з дітьми загорівся, є загиблі Фото: ЕРА

За попередніми даними, автобус врізався в стовп і загорівся. Імовірно, всередині знаходилися хлопчики-підлітки. Після зіткнення деякі з них могли вилетіти через лобове скло, частина пасажирів залишилася замкнена в палаючому автобусі, інформує агентство Ansa з посиланням на рятувальників.

Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти.

Нагадаємо, 19 січня шкільний автобус в Індії зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.

Раніше у турецькій провінції Конья перекинувся автобус зі школярами, внаслідок чого загинули дві людини, ще 42 дістали поранення.

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21 01 2017 11:16
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