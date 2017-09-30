ДТП в Криму за участю автобуса: 18 постраждалих
"Була надана допомога 18 постраждалим, 16 з яких були доставлені в керченську лікарню. В Керченську міську лікарню №1 госпіталізовано зараз три людини. Їхній стан середньої тяжкості, але ближче до важкого, у всіх в основному удари, різані рани. Решта проходять обстеження", - заявив підконтрольний Кремлю заступник охорони здоров'я Криму Антон Шаклунов, пише "ТАСС".
Повідомляється, що 29 вересня автобус перекинувся в 1,5 км від Керченської поромної переправи на автодорозі Керч - Феодосія. Автобус перевозив близько 40 осіб, що застрягли в черзі на пором, що не працює через шторм. Відзначається, що основною причиною ДТП стало колесо, яке лопнуло. Дітей серед постраждалих немає.
Нагадаємо, 17 вересня у турецькій південній провінції Анталья в результаті падіння автобусу з 50-метрової висоти загинули щонайменше 4 людей, 27 отримали травми.
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