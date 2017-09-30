Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП в Криму за участю автобуса: 18 постраждалих

Трьох постраждалих госпіталізували до Керченської міської лікарні
У анексованому Росією Криму внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса постраждали 18 людей.
ДТП в Криму за участю автобуса: 18 постраждалих Фото: з відкритих джерел

"Була надана допомога 18 постраждалим, 16 з яких були доставлені в керченську лікарню. В Керченську міську лікарню №1 госпіталізовано зараз три людини. Їхній стан середньої тяжкості, але ближче до важкого, у всіх в основному удари, різані рани. Решта проходять обстеження", - заявив підконтрольний Кремлю заступник охорони здоров'я Криму Антон Шаклунов, пише "ТАСС".

Повідомляється, що 29 вересня автобус перекинувся в 1,5 км від Керченської поромної переправи на автодорозі Керч - Феодосія. Автобус перевозив близько 40 осіб, що застрягли в черзі на пором, що не працює через шторм. Відзначається, що основною причиною ДТП стало колесо, яке лопнуло. Дітей серед постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 вересня у турецькій південній провінції Анталья в результаті падіння автобусу з 50-метрової висоти загинули щонайменше 4 людей, 27 отримали травми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2017 12:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.