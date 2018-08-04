ДТП з маршруткою в окупованому Криму: серед постраждалих є українці

У Криму інформують, що медичну допомогу потерпілим надають у повному обсязі незалежно від громадянства

Двоє громадян України госпіталізовані серед постраждалих внаслідок зіткнення електрички та маршрутки на залізничному переїзді у Криму. У мікроавтобусі були 13 людей, п'ятеро з них загинули, семеро постраждали. Один із загиблих – водій маршрутки.

Про це повідомляє РІА Новини.

За повідомленням прес-служби Міністерства охорони здоров'я Криму, троє постраждалих госпіталізовані в лікарню в Красноперекопську. Двоє з них з України, один – громадянин Росії. Двоє перебувають в реанімації, їх стан стабільно важкий, один – у травматології у стані середньої тяжкості. Медичну допомогу потерпілим надають у повному обсязі незалежно від громадянства.



Фото: kеrch.fm

У Росії слідчі порушили кримінальну справу за фактом смерті п'яти осіб і травмування ще семи внаслідок зіткнення маршрутного таксі і приміського поїзда на півночі Криму, повідомляє Interfax з посиланням на СКР.

"Порушено кримінальну справу про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки", – йдеться в повідомленні відомства.

Маршрутка належить приватній транспортній компанії "Браво-Люкс". Її представник приїжджав на місце ДТП.



Фото: kеrch.fm



Фото: kеrch.fm