ДТП з маршруткою в окупованому Криму: серед постраждалих є українці
Про це повідомляє РІА Новини.
За повідомленням прес-служби Міністерства охорони здоров'я Криму, троє постраждалих госпіталізовані в лікарню в Красноперекопську. Двоє з них з України, один – громадянин Росії. Двоє перебувають в реанімації, їх стан стабільно важкий, один – у травматології у стані середньої тяжкості. Медичну допомогу потерпілим надають у повному обсязі незалежно від громадянства.
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У Росії слідчі порушили кримінальну справу за фактом смерті п'яти осіб і травмування ще семи внаслідок зіткнення маршрутного таксі і приміського поїзда на півночі Криму, повідомляє Interfax з посиланням на СКР.
"Порушено кримінальну справу про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки", – йдеться в повідомленні відомства.
Маршрутка належить приватній транспортній компанії "Браво-Люкс". Її представник приїжджав на місце ДТП.
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