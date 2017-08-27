ДТП за участю Шуфрича-молодшого: відкрито кримінальне провадження

Результати тесту на визначення стану сп’яніння показали, що водій був тверезий

У неділю, 27 серпня, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП за участю сина народного депутата Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-молодшого.

У прес-службі столичної поліції повідомили, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучили до матеріалів кримінального провадження. Автомобіль Bentley вилучили і доставили на арештмайданчик.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У поліції також зазначили, що результати тесту на визначення стану сп’яніння показали, що водій був тверезий.

В поліції розповіли, що аварія трапилась у суботу, 26 серпня, близько 22:30 у Печерському районі Києва.

Автомобіль Bentley на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого із травмами тіла швидка доставила до лікарні. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, переломи передпліччя та гомілки.

На момент аварії в салоні іномарки разом із водієм, 1994 року народження, перебував його товариш. Зазначається, що авто не належить водієві, а було взяте в оренду.

Неподалік від місця події виявили камери відео нагляду, записи з яких будуть вилучені у встановленому законодавством порядку. Для з’ясування обставин і механізму автопригоди будуть проведені експертизи, зокрема технічного стану машини, автотехнічна та фототехнічна.

Нагадаємо, сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.