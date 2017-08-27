ДТП за участю Шуфрича-молодшого: відкрито кримінальне провадження
У прес-службі столичної поліції повідомили, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучили до матеріалів кримінального провадження. Автомобіль Bentley вилучили і доставили на арештмайданчик.
Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
У поліції також зазначили, що результати тесту на визначення стану сп’яніння показали, що водій був тверезий.
В поліції розповіли, що аварія трапилась у суботу, 26 серпня, близько 22:30 у Печерському районі Києва.
Автомобіль Bentley на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого із травмами тіла швидка доставила до лікарні. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, переломи передпліччя та гомілки.
На момент аварії в салоні іномарки разом із водієм, 1994 року народження, перебував його товариш. Зазначається, що авто не належить водієві, а було взяте в оренду.
Неподалік від місця події виявили камери відео нагляду, записи з яких будуть вилучені у встановленому законодавством порядку. Для з’ясування обставин і механізму автопригоди будуть проведені експертизи, зокрема технічного стану машини, автотехнічна та фототехнічна.
Нагадаємо, сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.
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