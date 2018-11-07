Дубілет виграв у Приватбанку позов про захист честі та гідності

На момент прес-конференції Олександр Дубілет не був підозрюваним

Апеляційний суд Києва 19 червня зобов'язав Приватбанк спростувати звинувачення на адресу екс-глави Олександра Дубілета.

Зокрема, банк зобов'язаний спростувати слова вже колишнього голови правління Олександра Шлапака, озвучені в ході прес-конференції 4 липня 2017 року, свідчать матеріали суду, повідомляє FinClub.

Тоді Олександр Шлапак сказав, що напередодні націоналізації Дубілет "перевищив повноваження під час видачі 36 кредитів" (мова йде про трансформацію кредитного портфеля).

5 квітня суд зобов'язав Приватбанк спростувати цю заяву на своєму сайті, а 19 червня Апеляційний суд відхилив скаргу банку. Відповідачем за позовом, крім Приватбанку, є інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", тоді як Шлапак числиться в третіх особах.

Судом встановлено, що відеозапис прес-конференції переглянуло 4202 чоловік, тобто зазначена інформація набула поширення серед значної кількості людей. При цьому на момент прес-конференції Олександр Дубілет не був підозрюваним або обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом перевищення ним повноважень на посаді голови правління банку. Тому суд вважає озвучену інформацію передчасною.

У зв'язку з цим суд відмовив банку в перегляді рішення.