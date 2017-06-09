Омелян зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була поширена в ЗМІ, - Дубневич
"Суд поставив останню крапку. Міністр зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була поширена в ЗМІ. Вважаю це яскравим прикладом неупередженості судової системи", - повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Ярослав Дубневич, голова комітету ВР з питань транспорту.
У 2016-2017 роках Володимир Омелян неодноразово звинувачував братів Дубневичів в корупції, відмиванні коштів Укрзалізниці через підставні компанії. Зокрема, Омелян виклав свої звинувачення в інтерв'ю, опублікованому на сайті zn.ua.
В травні 2017 року Голосіївський районний суд Києва визнав відомості, викладені в цьому інтерв'ю такими, що не відповідають дійсності.
Омелян подав апеляцію, однак 6 вересня Апеляційний суд Києва підтвердив попереднє рішення суду.
В іншому своєму пості Ярослав Дубневич повідомив, що міністр Омелян, подаючи апеляцію, оплатив передбачений процедурою судовий збір (більше 15 тис грн) з рахунку Міністерства інфраструктури, хоча не мав права цього робити: процес був цивільним, і міністерство в ньому участі не брало.
Дубневич також повідомив, що інтереси Омеляна в суді захищав держслужбовець, співробітник Міністерства інфраструктури.
На думку Дубневича, обидва ці факти є ознаками корупції і зловживання службовим становищем. Депутат повідомив, що звернувся із заявою в НАБУ з проханням вивчити зазначені факти корупції міністра Омеляна.
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