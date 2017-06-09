Омелян зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була поширена в ЗМІ, - Дубневич

Апеляційний суд Києва зобов'язав міністра інфраструктури Володимира Омеляна публічно спростувати недостовірну інформацію, яку міністр поширював про депутатів ВР братів Дубневичів.

"Суд поставив останню крапку. Міністр зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була поширена в ЗМІ. Вважаю це яскравим прикладом неупередженості судової системи", - повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Ярослав Дубневич, голова комітету ВР з питань транспорту.

У 2016-2017 роках Володимир Омелян неодноразово звинувачував братів Дубневичів в корупції, відмиванні коштів Укрзалізниці через підставні компанії. Зокрема, Омелян виклав свої звинувачення в інтерв'ю, опублікованому на сайті zn.ua.

В травні 2017 року Голосіївський районний суд Києва визнав відомості, викладені в цьому інтерв'ю такими, що не відповідають дійсності.

Омелян подав апеляцію, однак 6 вересня Апеляційний суд Києва підтвердив попереднє рішення суду.

В іншому своєму пості Ярослав Дубневич повідомив, що міністр Омелян, подаючи апеляцію, оплатив передбачений процедурою судовий збір (більше 15 тис грн) з рахунку Міністерства інфраструктури, хоча не мав права цього робити: процес був цивільним, і міністерство в ньому участі не брало.

Дубневич також повідомив, що інтереси Омеляна в суді захищав держслужбовець, співробітник Міністерства інфраструктури.

На думку Дубневича, обидва ці факти є ознаками корупції і зловживання службовим становищем. Депутат повідомив, що звернувся із заявою в НАБУ з проханням вивчити зазначені факти корупції міністра Омеляна.