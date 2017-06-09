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Омелян зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була поширена в ЗМІ, - Дубневич

Дубневич звинувачує Омеляна в корупції
Апеляційний суд Києва зобов'язав міністра інфраструктури Володимира Омеляна публічно спростувати недостовірну інформацію, яку міністр поширював про депутатів ВР братів Дубневичів.
Омелян зобов Володимир Омелян. Фото: apital.ua

"Суд поставив останню крапку. Міністр зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була поширена в ЗМІ. Вважаю це яскравим прикладом неупередженості судової системи", - повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Ярослав Дубневич, голова комітету ВР з питань транспорту.

У 2016-2017 роках Володимир Омелян неодноразово звинувачував братів Дубневичів в корупції, відмиванні коштів Укрзалізниці через підставні компанії. Зокрема, Омелян виклав свої звинувачення в інтерв'ю, опублікованому на сайті zn.ua.

В травні 2017 року Голосіївський районний суд Києва визнав відомості, викладені в цьому інтерв'ю такими, що не відповідають дійсності.

Омелян подав апеляцію, однак 6 вересня Апеляційний суд Києва підтвердив попереднє рішення суду.

В іншому своєму пості Ярослав Дубневич повідомив, що міністр Омелян, подаючи апеляцію, оплатив передбачений процедурою судовий збір (більше 15 тис грн) з рахунку Міністерства інфраструктури, хоча не мав права цього робити: процес був цивільним, і міністерство в ньому участі не брало.

Дубневич також повідомив, що інтереси Омеляна в суді захищав держслужбовець, співробітник Міністерства інфраструктури.

На думку Дубневича, обидва ці факти є ознаками корупції і зловживання службовим становищем. Депутат повідомив, що звернувся із заявою в НАБУ з проханням вивчити зазначені факти корупції міністра Омеляна.

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06 09 2017 22:13
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