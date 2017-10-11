Дуда каже, що хоче покращення відносин між Польщею та Україною
Про це в ефірі польського католицького радіо заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Ми не можемо обійти це увагою (війну на сході України - ред.). Тому ми підтримуємо європейську політику санкцій, декларуємо підтримку України", - заявив Дуда.
Глава Польщі наголосив, що упродовж 2018-2019 років Польща буде непостійним членом Радбезу ООН, де питання миру в Україні буде на порядку денному.
Дуда також підкреслив, що він хотів би, аби відносини Польщі з Україною були якомога кращими. Президент зазначив, що над цим "потрібно працювати", але не можна не звертати увагу на ситуацію, коли "заперечується історична правда".
Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.
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