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Дуда назвав Смоленську катастрофу та Україну причинами складних відносин з Росією

"Не тільки проблема Смоленської трагедії; це також проблема російської агресії в Україні"
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Смоленська авіакатастрофа та напад Росії на Україну є головними причинами складних польсько-російських відносин.
Дуда назвав Смоленську катастрофу та Україну причинами складних відносин з Росією Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu

"Це складні відносини. З одного боку, Смоленська справа, питання про повернення уламків, про яке потрібно багато подумати. Але не тільки проблема Смоленської трагедії; це також проблема російської агресії в Україні, проблема окупації Криму, окупація частин української держави. Ось факти сьогодні", - заявив Дуда в інтерв'ю PAP.

Він також зазначив, що у відносинах зі східними сусідами він намагається продовжувати політику Качинського.

Нагадаємо, що президент Анджей Дуда заявляв, що Польща прагне до хороших відносин з Україною.

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09 04 2018 17:14
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