ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Польщі Анджей Дуда заявив, що Смоленська авіакатастрофа та напад Росії на Україну є головними причинами складних польсько-російських відносин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дуда назвав Смоленську катастрофу та Україну причинами складних відносин з Росією
"Не тільки проблема Смоленської трагедії; це також проблема російської агресії в Україні"
Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu
"Це складні відносини. З одного боку, Смоленська справа, питання про повернення уламків, про яке потрібно багато подумати. Але не тільки проблема Смоленської трагедії; це також проблема російської агресії в Україні, проблема окупації Криму, окупація частин української держави. Ось факти сьогодні", - заявив Дуда в інтерв'ю PAP.
Він також зазначив, що у відносинах зі східними сусідами він намагається продовжувати політику Качинського.
Нагадаємо, що президент Анджей Дуда заявляв, що Польща прагне до хороших відносин з Україною.
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