Дуда назвав Смоленську катастрофу та Україну причинами складних відносин з Росією

"Не тільки проблема Смоленської трагедії; це також проблема російської агресії в Україні"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Смоленська авіакатастрофа та напад Росії на Україну є головними причинами складних польсько-російських відносин.

"Це складні відносини. З одного боку, Смоленська справа, питання про повернення уламків, про яке потрібно багато подумати. Але не тільки проблема Смоленської трагедії; це також проблема російської агресії в Україні, проблема окупації Криму, окупація частин української держави. Ось факти сьогодні", - заявив Дуда в інтерв'ю PAP.

Він також зазначив, що у відносинах зі східними сусідами він намагається продовжувати політику Качинського.

Нагадаємо, що президент Анджей Дуда заявляв, що Польща прагне до хороших відносин з Україною.