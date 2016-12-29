Дуда не підписав скандальний закон про громадські зібрання

Дуда вважає, що свобода зібрань є необхідним елементом демократії і є умовою для здійснення інших прав і свобод людини

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився підписати скандальний закон про громадські зібрання і направив документ на розгляд Конституційного суду

"Президент Анджей Дуда вважає, що свобода зібрань є необхідним елементом демократії і є умовою для здійснення інших прав і свобод людини, пов'язаних із громадською сферою", - повідомляє Reuters.

Законопроект має на меті забезпечити правову основу для визначення пріоритетів мітингів, таких як історичні ювілеї, перед іншими демонстраціями і зборами. На думку влади, він має національне значення.

Однак документ був розкритикований Верховним Судом і правозахисними організаціями, які заявили, що законопроект порушує конституційні права поляків. Тому президент передав документ до Конституційного суду.

Нагадаємо, у Варшаві протягом останніх тижнів неодноразово проходили акції протесту із закликом до Анджея Дуди не підписувати цей закон.