Дуда не підписав скандальний закон про громадські зібрання
"Президент Анджей Дуда вважає, що свобода зібрань є необхідним елементом демократії і є умовою для здійснення інших прав і свобод людини, пов'язаних із громадською сферою", - повідомляє Reuters.
Законопроект має на меті забезпечити правову основу для визначення пріоритетів мітингів, таких як історичні ювілеї, перед іншими демонстраціями і зборами. На думку влади, він має національне значення.
Однак документ був розкритикований Верховним Судом і правозахисними організаціями, які заявили, що законопроект порушує конституційні права поляків. Тому президент передав документ до Конституційного суду.
Нагадаємо, у Варшаві протягом останніх тижнів неодноразово проходили акції протесту із закликом до Анджея Дуди не підписувати цей закон.
Нагадаємо, що Європейська комісія в липні зайнялася законом про функціонування Конституційного Суду у Польщі, яку Сейм разом з поправками сенату прийняв 22 липня.
ЄК випустила для Польщі рекомендації, відтак польський уряд мав три місяці на їх впровадження.
Європейська комісія закликала польську владу про прийняття відповідних заходів для вирішення ситуації з загрозами для верховенства права.
Водночас, ЄК запевнила, що готова до ведення конструктивного діалогу з польським урядом.
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