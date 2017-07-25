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Дуда підписав один з трьох спірних судових законів

Дуда підписав закон про суди загальної юрисдикції.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.
Дуда підписав один з трьох спірних судових законів Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu

Цю інформацію підтвердили у канцелярії глави держави, повідомляє Wyborcza.

Дуда підписав закон про суди загальної юрисдикції. Документ передбачає надання міністру юстиції, який одночасно обіймає пост генерального прокурора, більше повноважень та впливу на суди загальної юрисдикції. 

Нагадаємо, що 24 липня Дуда заявив, що накладе вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів, ухвалені минулого тижня Сенатом в рамках судової реформи.

Польський прем’єр Беата Шидло після цього сказала, що уряд Польщі має намір продовжити реформування судової системи, незважаючи на вето Дуди.

Минулого тижня віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс закликав Польщу відкласти проведення судової реформи, в іншому разі на Варшаву чекає дисциплінарне покарання.

За його словами, реформа судочинства матиме "дуже значний негативний вплив" на незалежність судів.

Нагадаємо, що Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Прийняття закону супроводжувалося масовими протестами перед будівлями Сенату та Верховного суду.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Дуда висунув умову, за якою він готовий підписати суперечливий закон про судоустрій, який зустрів критику як всередині країни, так і за кордоном.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

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25 07 2017 11:55
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