Дуда підписав суперечливий закон щодо правосуддя на тлі масових протестів

Президент Польщі Анджей Дуду на тлі багатотисячних протестів підписав закон, який дозволяє правлячій партії в полегшеному режимі призначити нового голову Верховного суду.

Європейський союз, правозахисні організації і опозиція заявляють, що нове законодавство та інші зміни підривають демократію та звинувачують уряд Польщі в звуженні незалежності судової системи, повідомляє Reuters.

Під президентським палацом у Варшаві зібрався велелюдний мітинг. Люди вигукували "Ганьба". Багато хто тримав свічки та ручки, натякаючи на готовність Дуди підписати закон. Вони кричали: "Зламай ручку" та "Ти потрапиш до в'язниці".



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Сутички виникли після того, як демонстранти написали слогани на тротуарі перед президентським палацом. Поліція застосувала перцевий газ. Поліція стверджує, що хтось із натовпу перший розприскав газ на правоохоронців, тому з огляду на загрозу їм довелось відповідати.



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Аналогічні протести відбулися у понад двадцяти містах Польщі.

Правляча націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS) заявляє, що радикальні зміни у судочинстві необхідні, аби підвищити ефективність судів і викорінити залишки комуністичного минулого.



Фото: PAP/EPA

"Без судової реформи ми не можемо перебудувати польську державу так, щоб вона служила громадянам", - заявив лідер "Права і справедливості" партії Ярослав Качинський.

Нагадаємо, 20 грудня Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

У той же день президент Польщі Анджей Дуда підписав два закони, ухвалені парламентом в рамках суперечливої судової реформи.

Згідно з новим законом, цього місяця 22 суддів Верховного суду були відправлені на пенсію раніше. Голова Верховного суду Малгожата Герсдорф відмовилася іти у відставку та виконувати спірний закон.