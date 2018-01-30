Дуда підписав закон, який обмежує торгівлю в неділю

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону торгівлі в неділю, обмеження будуть вводитися поступово з 1 березня

Про це повідомляє "Радио Польша".

За наявною інформацією, обмеження будуть вводитися поступово з 1 березня 2018 року. До кінця цього року можна буде торгувати в першу та останню неділю місяця, а з наступного року - один раз на місяць. З 2020 року торгівля по неділях буде заборонено завжди, крім семи вихідних днів на рік.

Обмеження не торкаються пекарів, кондитерських, автозаправок, квіткових магазинів, сувенірних лавок, кіосків, поштових установ, аеропортів і вокзалів. У разі порушення заборони порушнику загрожує штраф у розмірі від 1 тис. до 100 тис. злотих (від €240 до € 24 тис.). Якщо таке порушення повторюється ще раз, то порушника можуть покарати позбавлення волі.

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".

У свою чергу Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через ухвалення в Польщі законопроекту, який передбачає введення кримінальної відповідальності за заперечення "злочинів українських націоналістів, які співпрацювали з третім рейхом".

Водночас у МЗС Польщі заявили, що закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології" стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".