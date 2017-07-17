Дуда підтримав знесення близько 250 радянських пам'ятників в Польщі

Відповідний закон набуває чинності через три місяці з моменту підписання президентом

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам'ятників у країні.

"Президент Польщі підписав закон від 22 червня 2017 року про внесення змін до закону про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу в назвах будівель, об'єктів та приміщень житлово-комунального господарства", - інформує сайт глави республіки.

Зазначимо, що відповідний закон набуває чинності через три місяці з моменту підписання президентом.

Нагадаємо, 22 червня Сейм Польщі проголосував за внесення змін до закону, який забороняє пропаганду комуністичного або іншого тоталітарного режиму в четвер. Ця новина негайно стала предметом жвавого обговорення в органах місцевої влади та в регіональних ЗМІ.

Керівники польських міст, в яких збереглися комуністичні пам’ятники, не приховують свого задоволення. Вацлав Шетельницький, голова міськради міста Легниця написав про це в мережі Twitter.

Нововведення передбачають, що в Польщі не повинно залишитися меморіальних об'єктів, що увічнюють пам'ять про неугодні нинішній владі країни організації, події та дати. Так, протягом 12 місяців на території країни може бути знесено 469 подібних об'єктів, з яких близько 250 присвячено Червоній армії.