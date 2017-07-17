Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дуда підтримав знесення близько 250 радянських пам'ятників в Польщі

Відповідний закон набуває чинності через три місяці з моменту підписання президентом
Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам'ятників у країні.
Дуда підтримав знесення близько 250 радянських пам Анджей Дуда. Фото: polska.newsweek.pl

"Президент Польщі підписав закон від 22 червня 2017 року про внесення змін до закону про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу в назвах будівель, об'єктів та приміщень житлово-комунального господарства", - інформує сайт глави республіки.

Зазначимо, що відповідний закон набуває чинності через три місяці з моменту підписання президентом.

Нагадаємо, 22 червня Сейм Польщі проголосував за внесення змін до закону, який забороняє пропаганду комуністичного або іншого тоталітарного режиму в четвер. Ця новина негайно стала предметом жвавого обговорення в органах місцевої влади та в регіональних ЗМІ.

Керівники польських міст, в яких збереглися комуністичні пам’ятники, не приховують свого задоволення. Вацлав Шетельницький, голова міськради міста Легниця написав про це в мережі Twitter.

Нововведення передбачають, що в Польщі не повинно залишитися меморіальних об'єктів, що увічнюють пам'ять про неугодні нинішній владі країни організації, події та дати. Так, протягом 12 місяців на території країни може бути знесено 469 подібних об'єктів, з яких близько 250 присвячено Червоній армії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 17:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.