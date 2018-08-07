Дуда: події на Волині 40-их років - це етнічна чистка, а не війна між Україною і Польщею

У Волинській області на заходах, приурочених до 75 роковин Волинської трагедії Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що події 1942-44 років були не війною між Польщею та Україною, а етнічною чисткою.

"Це дуже сумна дата для багатьох польських родин, які в році 1942, 1943, 1944 втратили на Волині своїх близьких. За оцінками, близько 100 тисяч поляків тоді було тут убито; не воїнів, звичайних людей - фермерів, які обробляли землю, цілих сімей, жінок, дітей, старших людей", - наголосив польський президент, інформує PAP.

"Це не була ніяка війна між Польщею та Україною, це була звичайна етнічна чистка. Просто мова йшла про те, щоб поляків з цих територій видалити", - додав він.

"Наші відносини потрібно спирати на правду, її треба визнати. Там не може бути помсти, хоч є біль. Біль триватиме, проте я вірю, що час, який лікує рани, загоїть і ті страшні рани, що зберігаються у багатьох серцях з одного та іншого боку. Але наші добрі взаємини ми маємо будувати на історичній правді", - заявив Дуда.

Він зазначив, що "існує свідомість того, що поляки робили на Волині".

"В історії обох наших народів, польського та українського - це страшна карта. ... Були польські акції відплати, в яких гинули прості люди, звичайні українці. Вражає лише диспропорція: приблизно 100 тисяч поляків і приблизно 5 тисяч українців. Це справляє величезне враження, і це є історична правда", - заявив Дуда.

"Ми хочемо підтримати Україну у реформах; ми хочемо, щоб Україна була безпечною державою, яка дивиться на Захід, на Європу, а не на Схід, звідкіля до України десятиліттями, а то й століттями приходить небезпека", - зазначив Дуда.

"Я хотів би, щоб ніколи більше одна нація не піднімала руку на іншу націю", - додав він.

Дуда підкреслив, що він глибоко вірить у те, що "вільна, незалежна, суверенна Польща, буде великим другом України".

Також, президент Польщі звернувся до української влади з проханням надати можливість проводити дослідження, які дозволили б ідентифікувати усіх жертв волинської трагедії.

Нагадаємо, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де вшанував пам'ять загиблих під час "Волинської трагедії".

Раніше, джерело в дипломатичних колах повідомило, що Порошенко і Дуда не змогли домовитися про спільний День пам'яті жертв Волинської трагедії. За даними джерела, українська сторона пропонувала разом ушанувати пам'ять жертв Волинської трагедії у Волинській області, а потім разом відвідати Сагринь. Польська сторона від спільного заходу відмовилася.

Натомість, Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у польському селі Сагринь, де взяв участь у відкритті Меморіалу пам'яті українців, загиблих від рук польської армії 1944 року, закликав Польщу переглянути положення закону про Інститут Нацпам'яті.