Дуда пообіцяв Порошенку особисто розібратися з демонтажем пам'ятника в Грушовичах

Президенти досягли домовленості про легалізацію місць українських поховань у Польщі і польських в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв особисто розглянути інцидент з демонтажем пам'ятника воїнам Української повстанської армії біля Перемишля і дати йому належну оцінку.

Про це стало відомо за результатами телефонної розмови Петра Порошенка і Анджея Дуди, повідомляє прес-служба глави української держави

Відзначається, що Порошенко засудив інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля, що стався 26 квітня. Він підкреслив неприйнятність знущання над державними символами України і зазначив, що це вимагає реакції польського керівництва.

"У відповідь Дуда пообіцяв особисто розглянути цей інцидент і дати йому належну оцінку, щоб не допустити подібних рецидивів у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Також була досягнута домовленість про координацію кроків з легалізації всіх місць українських поховань у Польщі і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті.

Крім того, Порошенко привітав Президента Польщі з 226-ю річницею Конституції Речі Посполитої, що відзначається 3 травня.

Сторони позитивно оцінили результати засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі, яке відбулося 11 квітня у Києві.

В контексті вшанування 70-ї річниці операції "Вісла" Порошенко висловив надію на незмінність позиції польського керівництва щодо рішучого засудження цього злочину комуністичного режиму, в результаті якого 140 тис. українців були примусово виселені зі своїх будинків.

Порошенко запросив главу польської держави відвідати з візитом Україну цього року.