Дуда пообіцяв Порошенку особисто розібратися з демонтажем пам'ятника в Грушовичах
Про це стало відомо за результатами телефонної розмови Петра Порошенка і Анджея Дуди, повідомляє прес-служба глави української держави
Відзначається, що Порошенко засудив інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля, що стався 26 квітня. Він підкреслив неприйнятність знущання над державними символами України і зазначив, що це вимагає реакції польського керівництва.
"У відповідь Дуда пообіцяв особисто розглянути цей інцидент і дати йому належну оцінку, щоб не допустити подібних рецидивів у майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Також була досягнута домовленість про координацію кроків з легалізації всіх місць українських поховань у Польщі і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті.
Крім того, Порошенко привітав Президента Польщі з 226-ю річницею Конституції Речі Посполитої, що відзначається 3 травня.
Сторони позитивно оцінили результати засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі, яке відбулося 11 квітня у Києві.
В контексті вшанування 70-ї річниці операції "Вісла" Порошенко висловив надію на незмінність позиції польського керівництва щодо рішучого засудження цього злочину комуністичного режиму, в результаті якого 140 тис. українців були примусово виселені зі своїх будинків.
Порошенко запросив главу польської держави відвідати з візитом Україну цього року.
Нагадаємо, що 26 квітня у селі Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам’ятник воякам УПА. Роботи з демонтажу очолив президент Національного Руху у Підкарпатському воєводстві Марек Кульпа.
Міністерство культури і національної спадщини Польщі назвало законним демонтаж пам'ятника.
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