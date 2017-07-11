Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дуда радить Порошенку не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами

За його словами, дехто з українських високопосадовців дотримується антипольських поглядів
Президент Польщі Анджей Дуда закликав керівництво України не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами.
Дуда радить Порошенку не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами Петро Порошенко і Анджей Дуда. Фото: УНІАН

"Я очікую від президента Петра Порошенка, від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що люди, які відверто проголошують націоналістичні й антипольські погляди, не обійматимуть важливі посади в українській політиці", – заявив Дуда в інтерв'ю місцевим католицьким медіа, інформує "Польське радіо".

За його словами, дехто з українських високопосадовців дотримується антипольських поглядів.

"Про це також необхідно говорити голосно: на дуже важливих посадах в Україні є люди, які практично мають відверто антипольські погляди, це неприйнятно", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.