Дуда радить Порошенку не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами

За його словами, дехто з українських високопосадовців дотримується антипольських поглядів

Президент Польщі Анджей Дуда закликав керівництво України не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами.

"Я очікую від президента Петра Порошенка, від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що люди, які відверто проголошують націоналістичні й антипольські погляди, не обійматимуть важливі посади в українській політиці", – заявив Дуда в інтерв'ю місцевим католицьким медіа, інформує "Польське радіо".

За його словами, дехто з українських високопосадовців дотримується антипольських поглядів.

"Про це також необхідно говорити голосно: на дуже важливих посадах в Україні є люди, які практично мають відверто антипольські погляди, це неприйнятно", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.