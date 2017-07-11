ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Польщі Анджей Дуда закликав керівництво України не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дуда радить Порошенку не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами
За його словами, дехто з українських високопосадовців дотримується антипольських поглядів
Петро Порошенко і Анджей Дуда. Фото: УНІАН
"Я очікую від президента Петра Порошенка, від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що люди, які відверто проголошують націоналістичні й антипольські погляди, не обійматимуть важливі посади в українській політиці", – заявив Дуда в інтерв'ю місцевим католицьким медіа, інформує "Польське радіо".
За його словами, дехто з українських високопосадовців дотримується антипольських поглядів.
"Про це також необхідно говорити голосно: на дуже важливих посадах в Україні є люди, які практично мають відверто антипольські погляди, це неприйнятно", – наголосив Дуда.
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.
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