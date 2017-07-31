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Дуда ветував закони про судову реформу

Тепер ініціативи спрямують на повторний розгляд сейму
Президент Польщі Анджей Дуда скористався правом вето і заблокував два з трьох законопроектів щодо реформи судової системи країни.
Дуда ветував закони про судову реформу Анджей Дуда. Фото: studioopinii.pl

Тепер ініціативи спрямують на повторний розгляд сейму республіки, повідомляє Канцелярія польського президента.

 

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

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