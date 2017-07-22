Дуда знайшов помилку в законі про Верховний суд

Мова про помилку у статтях 12 і 18 закону, де йдеться про кількість кандидатів на голову цього суду

Президент Польщі Анджей Дуда виявив порушення законодавчих норм у законі про Верховний суд.

Маршалок Сенату Станіслав Карчевський після цього задекларував, що вища палата польського парламенту на наступному тижні може виправити "дрібну помилку", пише "Укрінформ".

"Президент як юрист помітив два різних записи в законі, що стосуються одного й того ж питання. Законодавці цього не помітили і не виправили, а це порушує принципи правильної законодавчої роботи", – заявив в ефірі Польського радіо речник президента РП Кшиштоф Лапінський.

Йдеться про статті 12 і 18 закону, де в одному випадку написано, що загальні збори суддів Верховного суду представляють президенту п'ять кандидатів на голову цього суду, а в іншому йдеться, що вони пропонують на цю посаду главі держави лише три кандидатури.

Маршалок Сенату Карчевський в суботу написав у Твіттері, що в законі про Верховний суд виявлено "дрібну помилку" щодо кількості кандидатів, і це "вимагає швидкої поправки".

"Сенат може представити її на засіданні в липні", – підкреслив Карчевський.

Нагадаємо, Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.