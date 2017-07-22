Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дуда знайшов помилку в законі про Верховний суд

Мова про помилку у статтях 12 і 18 закону, де йдеться про кількість кандидатів на голову цього суду
Президент Польщі Анджей Дуда виявив порушення законодавчих норм у законі про Верховний суд.
Дуда знайшов помилку в законі про Верховний суд Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta

Маршалок Сенату Станіслав Карчевський після цього задекларував, що вища палата польського парламенту на наступному тижні може виправити "дрібну помилку", пише "Укрінформ".

"Президент як юрист помітив два різних записи в законі, що стосуються одного й того ж питання. Законодавці цього не помітили і не виправили, а це порушує принципи правильної законодавчої роботи", – заявив в ефірі Польського радіо речник президента РП Кшиштоф Лапінський.

Йдеться про статті 12 і 18 закону, де в одному випадку написано, що загальні збори суддів Верховного суду представляють президенту п'ять кандидатів на голову цього суду, а в іншому йдеться, що вони пропонують на цю посаду главі держави лише три кандидатури.

Маршалок Сенату Карчевський в суботу написав у Твіттері, що в законі про Верховний суд виявлено "дрібну помилку" щодо кількості кандидатів, і це "вимагає швидкої поправки".

"Сенат може представити її на засіданні в липні", – підкреслив Карчевський.

Нагадаємо, Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2017 22:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.