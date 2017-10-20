Два італійських регіони проведуть референдум стосовно розширення автономії

Ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії, а лише те, щоб місцеві органи влади мали більші повноваження

Два найбагатші регіони Італії, Ломбардія та Венето, проведуть 22 жовтня референдуми щодо розширення автономій.

Референдуми, які пройдуть у Ломбардії, де мешкає 10 мільйонів людей, та Венето з 5 мільйонами осіб, не матимуть юридично зоб'язуюучої сили. Про це повідомляє The Local.

Питання, яке виноситься на референдуми, звучить наступним чином: "Чи хочете ви, щоб ваш регіон отримав додаткові форми автономії?".

Зазначимо, що ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії, а лише те, щоб місцеві органи влади мали більші повноваження.

Будь-якому регіону дозволено виносити таке питання відповідно до конституції Італії.

Виборчі дільниці будуть відкриті з 7 ранку до 11 ранку в неділю, 22 жовтня 2017 року. Результати очікуються пізно вночі, 22 жовтня.

Також у провінції Беллуно, у межах Венето, пройде мікрореферендум, де жителі будуть вирішувати, чи хочуть більшої незалежності від самого регіону.

Очікується, що обидва регіони проголосують за розширення авономій.

Опитування, проведене консалтинговою фірмою Lorien на початку жовтня, показало, що 69% тих, хто планує голосувати, скажуть "так", у порівнянні з 31%, які планують проголосувати "ні".

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з ініціативою проведення референдумів про автономію в усіх областях Італії.