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Два італійських регіони проголосували за автономію

Найбагатші регіони Італії проголосували за розширення автономії
Два багатих регіони на півночі Італії — Венето і Ломбардія проголосували за автономію від Риму.
Два італійських регіони проголосували за автономію Фото: instpres.univ.kiev.ua

У Венето при явці 57,2% і 100% підрахованих протоколів "за" проголосували 98,1% (2,27 млн осіб), проти 1,9%.

В Ломбардії, де розташована фінансова столиця Італії - Мілан - участь у референдумі взяли 31,8% населення, з них "за"  проголосували 95,38% (2,4 млн), "проти" - 3,86%, - повідомляє BBC.

Ні Ломбардія, ні Венето не зверталися до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії.

Влада обох регіонів, в яких керує правопопулістська "Ліга півночі", після референдумів мають намір домагатися від Рима скорочення наполовину внесків до бюджету, а також розширення повноважень в сферах екології, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.

Вони також хочуть отримати право самостійно вирішувати питання безпеки та імміграції, проте для цього необхідна зміна конституції.

Незважаючи на те, що референдум носять необов’язковий характер, оглядачі розглядають їх як серйозну загрозу для влади Риму. Уряд навряд чи зможе ігнорувати волевиявлення двох регіонів, які дають 30% ВВП країни і де проживають майже чверть виборців.

Нагадаємо, голосування на референдумі відбувалося 22 жовтня. Зазначимо також, що 18 травня 2016 року регіональна рада Венето — північно-східного регіону Італії з центром у Венеції — підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.

Аналогічну резолюцію 29 червня прийняла рада Лігурії, а у липні 2016 року її підтримала регіональна рада Ломбардії.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з ініціативою проведення референдумів про автономію в усіх областях Італії.

 
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23 10 2017 08:56
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