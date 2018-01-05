Два мільярди людей у світі працюють неофіційно, – МОП
Про це йдеться в останній доповіді про "неформальну економіку" Міжнародної організації праці (МОП). Більшість цих людей не мають нормальних умов праці та соціальних гарантій.
Доповідь МОП про "неформальну економіку" заснована на показниках з більш ніж 100 держав. За даними дослідження, найвищий відсоток людей, які працюють неофіційно, припадає на країни, що розвиваються – 93%. В Африці неформально працюють майже 86% працюючих людей, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в арабських державах ця цифра становить приблизно 68%, у Північній і Південній Америках – 40%, а в Європі і Центральній Азії – 25%.
Найбільш тривожні показники виявлені у сфері сільського господарства: неофіційно працюють понад 90% робітників цього сектора. В інших сферах діяльності на "неформальну економіку" припадає половина робочих місць. У людей, які живуть у сільській місцевості, ймовірність бути найнятим неофіційно у два рази вища, ніж у міських жителів.
Чоловіки влаштовуються на роботу неофіційно на 5% частіше, ніж жінки, однак права жінок, які працюють неофіційно, більше утискаються.
"Для сотень мільйонів працівників неформальне працевлаштування означає відсутність соціальних гарантій, прав на робочому місці і адекватних умов праці", – підкреслюють автори доповіді.
Для компаній та підприємств неофіційне працевлаштування обертається низькою продуктивністю.
Рівень освіти є ключовим фактором, що впливає на неофіційне працевлаштування: чим він вищий в суспільстві, тим нижче показники за кількістю робочих місць в "неформальній економіці". Люди, які здобули середню або середньо-спеціальну освіту, рідше ризикують потрапити на неофіційний ринок праці порівняно з тими, хто або не отримав освіти, або закінчив лише початкову школу.
Бідність визнана як причиною, так і наслідком неофіційного працевлаштування.
"Доповідь продемонструвала, що бідні люди частіше працевлаштовуються неформально, при цьому від бідності більше страждають люди, які працюють неофіційно", – повідомляють автори документа.
Експерти наполягають на тому, що перехід до формальної економіки і офіційного працевлаштування – необхідна умова гідної роботи і стійкого розвитку.
Нагадаємо, в Україні та Польщі з квітня розпочалася кампанія "Партнерство і працевлаштування", мета якої популяризувати легальне працевлаштування українців у РП.
В Україні в березні 2018 року офіційний рівень безробіття знизився на 0,1 процентних пункти – до 1,4% від кількості населення працездатного віку.
До 2050 року населення України може скоротитися на 36%, що є одним із найгірших показників у Європі.
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