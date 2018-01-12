Два митрополити УПЦ МП отримали орден від президента

Президент Петр Порошенко 1 грудня нагородив орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня двох митрополитів Української православної церкви Московського патріархату - Софронія (Дмитрука) та Анатолія (Гладкого).

Про це йдеться в указі президента №404/2018.

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній відкрито виступав на підтримку автокефалії для української церкви і збирається на об'єднавчий собор.

Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій 2014 року був одним з підписантів меморандуму про єдину Україну та єдину помісну православну церкву, який на обласному рівні ініціювала місцева ОДА. Пізніше за наказом глави УПЦ МП митрополита Онуфрія він відкликав підпис.



Фото: sarny.church.ua

Нагадаємо, що в грудні в Україні має відбутися об'єднавчий собор, на якому очікуються всі ієрархи УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і деякі митрополити від УПЦ Московського патріархату.

Скільки їх буде та імена досі достовірно не відомі. Ймовірною є участь митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацького), які, на відміну від більшості ієрархів УПЦ МП, прийшли на зустріч із президентом Порошенком в "Український дім".

Також очікується участь митрополита Черкаського і Канівського Софронія (Дмитрука).