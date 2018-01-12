Два митрополити УПЦ МП отримали орден від президента
Про це йдеться в указі президента №404/2018.
Митрополит Черкаський і Канівський Софроній відкрито виступав на підтримку автокефалії для української церкви і збирається на об'єднавчий собор.
Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій 2014 року був одним з підписантів меморандуму про єдину Україну та єдину помісну православну церкву, який на обласному рівні ініціювала місцева ОДА. Пізніше за наказом глави УПЦ МП митрополита Онуфрія він відкликав підпис.
Фото: sarny.church.ua
Нагадаємо, що в грудні в Україні має відбутися об'єднавчий собор, на якому очікуються всі ієрархи УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і деякі митрополити від УПЦ Московського патріархату.
Скільки їх буде та імена досі достовірно не відомі. Ймовірною є участь митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацького), які, на відміну від більшості ієрархів УПЦ МП, прийшли на зустріч із президентом Порошенком в "Український дім".
Також очікується участь митрополита Черкаського і Канівського Софронія (Дмитрука).
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