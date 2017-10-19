Два потяги у Канаді зійшли з рейок через вітер

В одній з аварій п'ять вагонів зірвалися з обриву

У Канаді сильний вітер викликав сходження з рейок двох поїздів.

"Канадська залізниця повідомила про два сходження з рейок в Альберті, і вітер вважається причиною цього", - повідомляє CBC News.

Жоден з інцидентів не призвів до розливу або протікання небезпечних речовин, однак жителів кількох будинків в безпосередній близькості від місця аварії все ж евакуювали на короткий термін. Жертв серед залізничників теж вдалося уникнути.

Під час однієї з двох аварій, що трапилися в 200 км на схід від столиці провінції міста Едмонтон, п'ять вагонів зірвалися з обриву і пролетіли кілька десятків метрів до дна ущелини.

Нагадаємо, щонайменше 30 людей постраждали в результаті зіткнення поїздів у селі Андерматт у Швейцарії.