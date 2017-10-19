CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Канаді сильний вітер викликав сходження з рейок двох поїздів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Два потяги у Канаді зійшли з рейок через вітер
В одній з аварій п'ять вагонів зірвалися з обриву
Фото: cbc.ca
"Канадська залізниця повідомила про два сходження з рейок в Альберті, і вітер вважається причиною цього", - повідомляє CBC News.
Жоден з інцидентів не призвів до розливу або протікання небезпечних речовин, однак жителів кількох будинків в безпосередній близькості від місця аварії все ж евакуювали на короткий термін. Жертв серед залізничників теж вдалося уникнути.
Під час однієї з двох аварій, що трапилися в 200 км на схід від столиці провінції міста Едмонтон, п'ять вагонів зірвалися з обриву і пролетіли кілька десятків метрів до дна ущелини.
Нагадаємо, щонайменше 30 людей постраждали в результаті зіткнення поїздів у селі Андерматт у Швейцарії.
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