Два селища на Донбасі залишаються без електрики, - місія ОБСЄ
"Особливо цивільне населення відзначає, як складно доводиться виживати, так як вони страждають без електрики... Ситуація, де живуть люди, дуже складна - немає світла і доступу до інших можливостей. Без світла немає можливості зарядити телефон, щоб спілкуватися і слухати новини, щоб розуміти, що відбувається. Постійний ризик обстрілу з важкої артилерії є", - заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє Українська Правда.
За його словами, ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за виконанням досягнутих домовленостей сторін.
"Саме час виконувати все те, про що домовилися. Немає часу на дискусії", - підкреслив Хуг.
Обидва селища розташовані на лінії розмежування, однак Крута Балка контролюється Збройними силами України, а Бетманово - незаконними збройними формуваннями.
Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що після відносного затишшя на Новий рік і Різдво, ситуація в зоні бойових дій на Донбасі знову загострилася.
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