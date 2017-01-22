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Два селища на Донбасі залишаються без електрики, - місія ОБСЄ

Люди не мають можливості спілкуватися по телефону і слухати новини
Місія ОБСЄ повідомила про критичне становище жителів двох селищ на Донбасі - Крутій Балці і Бетманово (колишній Красний Партизан) Ясинуватського району.
Два селища на Донбасі залишаються без електрики, - місія ОБСЄ Олександр Хуг Фото:0629.com.ua

"Особливо цивільне населення відзначає, як складно доводиться виживати, так як вони страждають без електрики... Ситуація, де живуть люди, дуже складна - немає світла і доступу до інших можливостей. Без світла немає можливості зарядити телефон, щоб спілкуватися і слухати новини, щоб розуміти, що відбувається. Постійний ризик обстрілу з важкої артилерії є", - заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє Українська Правда.

За його словами, ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за виконанням досягнутих домовленостей сторін.

"Саме час виконувати все те, про що домовилися. Немає часу на дискусії", - підкреслив Хуг.

Обидва селища розташовані на лінії розмежування, однак Крута Балка контролюється Збройними силами України, а Бетманово - незаконними збройними формуваннями.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що після відносного затишшя на Новий рік і Різдво, ситуація в зоні бойових дій на Донбасі знову загострилася.

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22 01 2017 13:16
ТЕГИ: Донбас, ОБСЄ
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