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Два українські оперні театри отримали нагороду на International Opera Awards

Львівський національний академічний театр опери та балету та Одеський національний академічний театр опери та балету отримали "Оперний Оскар".
Два українські оперні театри отримали нагороду на International Opera Awards джерело espreso.tv

Їх нагородили за виступи на тлі відключень електроенергії та артилерійських обстрілів на території України, що дозволило глядачам хоч на кілька годин уникнути жахів війни на вулицях.

Про це повідомляє Reuters.

Театри відзначили нагородою "Найкращий театр" премії International Opera Awards за "видатну роботу у складних умовах".

"Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла. Наша музика зараз гуде генераторами всюди, але це музика нашого виживання, нашого життя", - заявила Оксана Тараненко, режисер-постановник в Одеській національній опері.

Обидва театри відновили роботу над виставами після того, як були змушені призупинити її після початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни. Журі відзначило їхню "мужність і стійкість, виявлені в тому, що вони продовжують виступати, незважаючи на небезпеку та спустошення, пов'язані з війною".

Раніше повідомлялось, що Укрпошта отримала нагороду Rising Star від eBay.

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29 11 2022 12:13
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