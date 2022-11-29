Два українські оперні театри отримали нагороду на International Opera Awards
Їх нагородили за виступи на тлі відключень електроенергії та артилерійських обстрілів на території України, що дозволило глядачам хоч на кілька годин уникнути жахів війни на вулицях.
Про це повідомляє Reuters.
Театри відзначили нагородою "Найкращий театр" премії International Opera Awards за "видатну роботу у складних умовах".
"Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла. Наша музика зараз гуде генераторами всюди, але це музика нашого виживання, нашого життя", - заявила Оксана Тараненко, режисер-постановник в Одеській національній опері.
Обидва театри відновили роботу над виставами після того, як були змушені призупинити її після початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни. Журі відзначило їхню "мужність і стійкість, виявлені в тому, що вони продовжують виступати, незважаючи на небезпеку та спустошення, пов'язані з війною".
Раніше повідомлялось, що Укрпошта отримала нагороду Rising Star від eBay.
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