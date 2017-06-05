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Два українських судна зіткнулися на річці Дунай в Угорщині, - ФОТО

Про інцидент проінформовані всі компетентні органи
У територіальних водах Угорщини на 730 км річки Дунай зіткнулися два українських теплоходи, що належать "Українському Дунайському пароплавству" (Ізмаїл, Одеська область).
Два українських судна зіткнулися на річці Дунай в Угорщині, - ФОТО Фото: oaoudp.com.ua

"Теплохід "Іркутськ" при розходженні лівим бортом секції УДП-442 нагріб на лівий борт пасажирського теплоходу "Молдавія".

Потерпілих, забруднення навколишнього середовища і водотічності корпусів нема, судна не втратили мореплавство. Зараз угорська влада проводить розслідування випадку", - повідомила прес-служба "Українське Дунайське пароплавство", інформує "Інтерфакс-Україна".

Фото: dumskaya.net

Згідно з інструкцією, з моменту отримання інформації про зіткнення в УДП працює аварійний штаб.

Фото: dumskaya.net

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень з Дунаю. Його флот налічує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден. Основу дунайських перевезень флоту складає українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

Нагадаємо, російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи.

 
 
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06 05 2017 15:26
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