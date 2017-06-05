Два українських судна зіткнулися на річці Дунай в Угорщині, - ФОТО
"Теплохід "Іркутськ" при розходженні лівим бортом секції УДП-442 нагріб на лівий борт пасажирського теплоходу "Молдавія".
Потерпілих, забруднення навколишнього середовища і водотічності корпусів нема, судна не втратили мореплавство. Зараз угорська влада проводить розслідування випадку", - повідомила прес-служба "Українське Дунайське пароплавство", інформує "Інтерфакс-Україна".
Фото: dumskaya.net
Згідно з інструкцією, з моменту отримання інформації про зіткнення в УДП працює аварійний штаб.
Фото: dumskaya.net
УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень з Дунаю. Його флот налічує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден. Основу дунайських перевезень флоту складає українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.
Нагадаємо, російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи.
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