Два ворогуючих угрупування бойовиків у Афганістані викрали 33 мирних мешканця
Про це повідомив глава адміністрації Куш Тепе Амінуллах Амін, пише "Анадолу".
13 цивільних осіб викрали у населеному пункті Чакма Чукур: бойовики ДАІШ зупинили транспортний засіб по дорозі з Куш Тепе до міста Шибарган і викрали мирних жителів, звинувачуючи їх у зв'язках з талібами.
У той же час, таліби викрали 20 цивільних осіб у населеному пункті Гардан повіту Куш Тепе, звинувативши їх у зв'язках з ДАІШ. Автобус з цивільними особами прямував з повіту Дерзаб провінції Джаузджан до міста Шибарган.
За словами Аміна, інформації про місцезнаходження викрадених поки не має.
Він зазначив, що цивільні особи, викрадені талібами, проживають у підконтрольному ДАІШ районі.
Нагадаємо, в південній провінції Гільменд в Афганістані вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.
В Афганістані перебувають близько 11 тис. американських військовослужбовців.
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