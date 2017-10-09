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Два ворогуючих угрупування бойовиків у Афганістані викрали 33 мирних мешканця

Бойовики ДАІШ запідозрили 13 людей у зв'язках з талібами, останні у свою чергу захопили 20 людей, звинувативши їх у зв'язках з ДАІШ
Бойовики терористичного руху "Талібан" і терористичної організації ДАІШ викрали 33 цивільних особи в повіті Куш Тепе провінції Джаузджан на півночі Афганістану.
Два ворогуючих угрупування бойовиків у Афганістані викрали 33 мирних мешканця Фото: aa.com.tr

Про це повідомив глава адміністрації Куш Тепе Амінуллах Амін, пише "Анадолу".

13 цивільних осіб викрали у населеному пункті Чакма Чукур: бойовики ДАІШ зупинили транспортний засіб по дорозі з Куш Тепе до міста Шибарган і викрали мирних жителів, звинувачуючи їх у зв'язках з талібами.

У той же час, таліби викрали 20 цивільних осіб у населеному пункті Гардан повіту Куш Тепе, звинувативши їх у зв'язках з ДАІШ. Автобус з цивільними особами прямував з повіту Дерзаб провінції Джаузджан до міста Шибарган.

За словами Аміна, інформації про місцезнаходження викрадених поки не має.

Він зазначив, що цивільні особи, викрадені талібами, проживають у підконтрольному ДАІШ районі.

Нагадаємо, в південній провінції Гільменд в Афганістані вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.

В Афганістані перебувають близько 11 тис. американських військовослужбовців.

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10 09 2017 20:00
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