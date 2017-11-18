Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг
"Двері НАТО – відкриті, і найкращим доказом цього є той факт, що із кінця Холодної війни й до нині кількість членів Альянсу майже подвоїлася. Крім того, весною цього року до НАТО приєдналася Чорногорія, розширивши членство з 28 до 29 країн", – відповів Столтенберг на запитання про позицію Альянсу щодо можливого членства України, повідомляє "Укрінформ".
"Для набуття членства у НАТО держава обов’язково повинна відповідати певним стандартам. Грузія та Україна зараз сконцентровані на реформах: модернізації своїх оборонних інституцій, боротьбі із корупцією, посиленню демократії. НАТО й союзники допомагають із впровадженням цих реформ", – зазначив генсек.
"Урешті-решт 29 наших членів вирішуватимуть, чи запрошувати до Альянсу нового члена, ніхто інший не має права втручатися або накладати вето на цей процес. Кожна держава має суверенне право обирати власний шлях, а Альянс може вирішувати, розширятися йому чи ні", – також підкреслив він.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в Альянсі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків