Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс дотримується політики відкритих дверей та готовий прийняти нових членів.

"Двері НАТО – відкриті, і найкращим доказом цього є той факт, що із кінця Холодної війни й до нині кількість членів Альянсу майже подвоїлася. Крім того, весною цього року до НАТО приєдналася Чорногорія, розширивши членство з 28 до 29 країн", – відповів Столтенберг на запитання про позицію Альянсу щодо можливого членства України, повідомляє "Укрінформ".

"Для набуття членства у НАТО держава обов’язково повинна відповідати певним стандартам. Грузія та Україна зараз сконцентровані на реформах: модернізації своїх оборонних інституцій, боротьбі із корупцією, посиленню демократії. НАТО й союзники допомагають із впровадженням цих реформ", – зазначив генсек.

"Урешті-решт 29 наших членів вирішуватимуть, чи запрошувати до Альянсу нового члена, ніхто інший не має права втручатися або накладати вето на цей процес. Кожна держава має суверенне право обирати власний шлях, а Альянс може вирішувати, розширятися йому чи ні", – також підкреслив він.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в Альянсі.