ПОЛІТИКА НОВИНИДві компанії з США висловили намір взяти участь у розвитку річкового судноплавства в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дві американські компанії хочуть будувати флот в Україні, - Омелян
Також є компанії, які готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі
Володимир Омелян. Фото: УНІАН
Про це, за підсумками поїздки в Сполучені Штати і проведених там переговорів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує ЦТС.
"Компанії General Electric і Greenbrier готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі України вже з цієї осені, мінімум дві американські компанії мають намір розвивати річкове судноплавство, будувати баржі в Україні", - повідомив Омелян.
Варто відзначити, що за результатами цієї ж поїздки Омелян заявляв, що вже в 2018 році можливий прихід в Україну однієї з найбільших американських авіакомпаній.
Нагадаємо, що за 19 років Незалежності України комерційні судна Держрибагентства вперше дали прибуток, який склав 23 млн гривень.
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