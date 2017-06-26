Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дві американські компанії хочуть будувати флот в Україні, - Омелян

Також є компанії, які готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі
Дві компанії з США висловили намір взяти участь у розвитку річкового судноплавства в Україні.
Дві американські компанії хочуть будувати флот в Україні, - Омелян Володимир Омелян. Фото: УНІАН

Про це, за підсумками поїздки в Сполучені Штати і проведених там переговорів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує ЦТС.

"Компанії General Electric і Greenbrier готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі України вже з цієї осені, мінімум дві американські компанії мають намір розвивати річкове судноплавство, будувати баржі в Україні", - повідомив Омелян.

Варто відзначити, що за результатами цієї ж поїздки Омелян заявляв, що вже в 2018 році можливий прихід в Україну однієї з найбільших американських авіакомпаній.

Нагадаємо, що за 19 років Незалежності України комерційні судна Держрибагентства вперше дали прибуток, який склав 23 млн гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.