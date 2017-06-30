Дві американські компанії хочуть добувати нафту та газ в Україні
Про це повідомляє прес-служба Міненерго за підсумками засідання міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.
"Міжвідомча комісія прийняла до розгляду по суті звернення компаній Frontera Resources та Longfellow (обидві США) щодо здійснення проектів пошуку та видобутку вуглеводнів, в тому числі із нетрадиційних джерел, у межах ділянок надр, запропонованих зазначеними компаніями, відповідно, в Одеській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, комісія доручила провести консультації щодо оптимізації розміру запропонованої компанією Frontera Resources ділянки надр.
Також комісія прийняла до розгляду по суті звернення ТОВ "Навігатор-комплект" (Україна) щодо здійснення проекту пошуку та видобутку вуглеводнів на умовах угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах площ Берестянська, Смілянська, Романівська, Шубінська, Новостепанівська (Львівська, Харківська, Дніпропетровська області).
"Враховуючи важливість проведення роботи з місцевими органами влади, Міжвідомча комісія рекомендувала компаніям Frontera Resources, Longfellow та "Навігатор-комплект" провести консультації із відповідними обласними радами щодо реалізації вищезазначених проектів", - повідомляє прес-служба.
Як наголошується, комісія прийняла до відома звернення Frontera Resources щодо здійснення проекту пошуку і видобутку вуглеводнів на умовах угоди про розподіл продукції і рекомендувала компанії опрацювати можливість подання спільного звернення до комісії разом із "Чорноморнафтогазом", який володіє спеціальними дозволами на користування надрами на площах Одеська та Безіменне.
Американська компанія Frontera Resources займається розвідкою і видобутком нафти і газу, була заснована в 1996 році. Компанія, як правило, працює на ринку Східної Європи навколо Чорного моря.
Компанія Longfellow Energy - невелика, сімейно орієнтована приватна компанія, яка займалася, головним чином, розвідкою і розробкою нових запасів в прибережних басейнах США.
Нагадаємо, що Польща і Данія підписали у Копенгагені меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії.
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