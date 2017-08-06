Дві фільтрувальні станції Донбасу без води
Подачу води припинено на чотири фільтрувальних станції, - повідомляє КП "Вода Донбасу".
- Червоноармійську фільтрувальну станцію (водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровск, Селідове, Українськ; селищ міського типу Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орловка, Ласточкіно, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка);
- Великоанадольську станцію (водопостачання міст Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар; смт Новотроїцьке, сіл Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє і Ясна);
- Маріупольські станції №1 та №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).
"На Маріупольські фільтрувальні станції вода буде подаватися зі Старокримського водосховища", – повідомило підприємство.
"Повністю припинено подачу води на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, адже ці фільтрувальні не мають резервного джерела водопостачання", – додали у "Воді Донбасу".
Нагадаємо, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.
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