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Дві фільтрувальні станції Донбасу без води

Маріуполь підживлюють
Через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону після обстрілу припинено подачу води з каналу Сіверський Донець – Донбас на 4 фільтрувальних станції.
Дві фільтрувальні станції Донбасу без води Фото: ukrinform.ua

Подачу води припинено на чотири фільтрувальних станції, -  повідомляє  КП "Вода Донбасу". 

- Червоноармійську фільтрувальну станцію (водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровск, Селідове, Українськ; селищ міського типу Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орловка, Ласточкіно, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка);

- Великоанадольську станцію (водопостачання міст Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар; смт Новотроїцьке, сіл Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє і Ясна);

- Маріупольські станції №1 та №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

"На Маріупольські фільтрувальні станції вода буде подаватися зі Старокримського водосховища", – повідомило підприємство.

"Повністю припинено подачу води на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, адже ці фільтрувальні не мають резервного джерела водопостачання", – додали у "Воді Донбасу".

Нагадаємо, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про погіршення ситуації біля Мар'їнки.
 

 

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08 06 2017 11:58
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