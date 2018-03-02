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Дві громадянки Іраку намагались потрапити в Україну за підробленими паспортами

Правопорушниць повернули в зворотному напрямку
У міжнародному аеропорту "Одеса" 2 лютого затримали двох громадянок Іраку під час спроби в'їзду в Україну за підробленими паспортами.
Дві громадянки Іраку намагались потрапити в Україну за підробленими паспортами Фото: twitter.com/ablicova

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що при перевірці у прикордонного наряду виникли сумніви щодо того, чи справжні паспортні документи у громадянок, які прибули на оформлення.

"За результатами поглибленої перевірки пред'явлених документів підтверджено факт підробки інформаційної сторінки паспорта", - йдеться в повідомленні.

Правопорушниць повернули в зворотному напрямку. Паспортні документи вилучили.

Нагадаємо, 27 січня українські прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Київ" громадянина Російської Федерації, який прилетів в Україну з підробленим українським паспортом.

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03 02 2018 17:50
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