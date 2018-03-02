CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ міжнародному аеропорту "Одеса" 2 лютого затримали двох громадянок Іраку під час спроби в'їзду в Україну за підробленими паспортами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дві громадянки Іраку намагались потрапити в Україну за підробленими паспортами
Правопорушниць повернули в зворотному напрямку
Фото: twitter.com/ablicova
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що при перевірці у прикордонного наряду виникли сумніви щодо того, чи справжні паспортні документи у громадянок, які прибули на оформлення.
"За результатами поглибленої перевірки пред'явлених документів підтверджено факт підробки інформаційної сторінки паспорта", - йдеться в повідомленні.
Правопорушниць повернули в зворотному напрямку. Паспортні документи вилучили.
Нагадаємо, 27 січня українські прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Київ" громадянина Російської Федерації, який прилетів в Україну з підробленим українським паспортом.
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03 02 2018 17:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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