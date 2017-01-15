Дві громадянки Росії з дитиною пішки прийшли в Україну і попросили статус біженців, - ВІДЕО
"Під час проходження прикордонного контролю до прикордонників звернулися 47-річна громадянка Росії і її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною", - повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
Жінки розповіли, що, через українське походження й українське громадянство внучки, у РФ вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.
"Втомившись від постійних утисків через етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже боялися за своє життя і життя дитини", - наголошується в повідомленні.
Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили в Державну міграційну службу в Харківській області.
Зазначимо, з початку 2016 року 54 росіянина звернулися до українських органів влади з проханням надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.
Крім того, у аналогічній відповіді минулого місяця міграційна служба уточнювала, що статус біженця отримали лише 4 росіян, а статус людини, яка потребує додаткового захисту – 10.
При цьому 957 людей у 2016 році були примусово повернені назад.
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