Дві громадянки Росії з дитиною пішки прийшли в Україну і попросили статус біженців, - ВІДЕО

У Харківській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні.

"Під час проходження прикордонного контролю до прикордонників звернулися 47-річна громадянка Росії і її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною", - повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Жінки розповіли, що, через українське походження й українське громадянство внучки, у РФ вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.

"Втомившись від постійних утисків через етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже боялися за своє життя і життя дитини", - наголошується в повідомленні.

Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили в Державну міграційну службу в Харківській області.

Зазначимо, з початку 2016 року 54 росіянина звернулися до українських органів влади з проханням надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Крім того, у аналогічній відповіді минулого місяця міграційна служба уточнювала, що статус біженця отримали лише 4 росіян, а статус людини, яка потребує додаткового захисту – 10.

При цьому 957 людей у 2016 році були примусово повернені назад.