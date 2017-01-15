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Дві громадянки Росії з дитиною пішки прийшли в Україну і попросили статус біженців, - ВІДЕО

Жінки розповіли про постійні утиски через етнічну приналежність
У Харківській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні.
Дві громадянки Росії з дитиною пішки прийшли в Україну і попросили статус біженців, - ВІДЕО Фото:i.lb.ua

"Під час проходження прикордонного контролю до прикордонників звернулися 47-річна громадянка Росії і її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною", - повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Жінки розповіли, що, через українське походження й українське громадянство внучки, у РФ вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.

"Втомившись від постійних утисків через етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже боялися за своє життя і життя дитини", - наголошується в повідомленні.

Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили в Державну міграційну службу в Харківській області.

Зазначимо, з початку 2016 року 54 росіянина звернулися до українських органів влади з проханням надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Крім того, у аналогічній відповіді минулого місяця міграційна служба уточнювала, що статус біженця отримали лише 4 росіян, а статус людини, яка потребує додаткового захисту – 10.

При цьому 957 людей у 2016 році були примусово повернені назад.

 
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15 01 2017 14:58
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