Дві медсестри Охматдиту продавали пацієнтам безкоштовні ліки
Про це повідомляє прес-центр управління Нацполіції.
"Препарати, які повинні були надаватися безкоштовно, реалізовувались пацієнтам лікарні. Проте, у документах зазначалося про видачу даних лікарських засобів хворим", - йдеться у повідомленні.
Двом медсестрам Охмадиту інкримінують привласнення медичних препаратів на суму понад 3,8 мільйонів гривень.
Медпрацівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, сімох співробітників дитячої лікарні МОЗ Охматдит підозрюють у привласненні ліків на суму близько 8 мільйонів гривень.
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