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Дві медсестри Охматдиту продавали пацієнтам безкоштовні ліки

Їм інкримінують привласнення медичних препаратів на суму понад 3,8 млн грн
У Києві поліція виявила схему з продажу безкоштовних препаратів пацієнтам працівниками лікарні Охматдит.
Дві медсестри Охматдиту продавали пацієнтам безкоштовні ліки Фото: Fotolia

Про це повідомляє прес-центр управління Нацполіції.

"Препарати, які повинні були надаватися безкоштовно, реалізовувались пацієнтам лікарні. Проте, у документах зазначалося про видачу даних лікарських засобів хворим", - йдеться у повідомленні.

Двом медсестрам Охмадиту інкримінують привласнення медичних препаратів на суму понад 3,8 мільйонів гривень.

Медпрацівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, сімох співробітників дитячої лікарні МОЗ Охматдит підозрюють у привласненні ліків на суму близько 8 мільйонів гривень.

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27 03 2018 15:19
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