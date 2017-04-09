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Дві нідерландські компанії посприяли будівництву Керченського мосту

Глава однієї з компаній заявив, що не знав, що агрегат буде використовуватися для моста в анексований Крим
У зведенні Керченського мосту, який з'єднає анексований Крим з територією Росії, взяли участь дві невеликі компанії з Нідерландів: Dematec Equipment та Bijlard Hydrauliek.
Дві нідерландські компанії посприяли будівництву Керченського мосту Фото: ТАСС

Dematec Equipment побудував одну з машин, яка була задіяна у зведенні мосту, а Bijlard Hydrauliek став постачальником "найважливішої частини" для цієї машини, пише De Gelderlander. Видання не уточнює, про яку саме деталь йдеться.

Машину відправили в Росію на початку 2016 року. З її допомогою потім прокладали труби на дні моря в якості основи для опор моста.

Директор Dematec заявив, що в даному випадку санкції ЄС не були порушені.

"Згідно з санкціями ЄС, ми не повинні бути в Криму, а машину ми поставили в Росію", - сказав він.

Глава іншої компанії повідомив, що не знав, що агрегат буде використовуватися для моста в анексований Крим.

"Ми тільки передали запчастини для машини клієнту в Нідерландах. Більше нічого", - заявив він.

На цю інформацію вже відреагували депутати парламенту Нідерландів.

"Якщо голландські компанії будуть співпрацювати з будівельниками цього мосту, я б хотіла задати їм багато питань. Цей міст є символом російської анексії", - зазначила депутат правлячої партії PvdA Кірстен ван ден Хул.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли компанії країн-членів Євросоюзу звинувачували у порушенні санкцій, введених проти Росії за анексію Криму. На початку липня агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Зокрема компанія планувала подати до суду на винуватців в скандалі з турбінами. Згодом в Росії звільнили Романа Філіппова - гендиректора компанії "Силові машини", через яку й трапилось порушення контракту з фірмою Siemens.

У серпні Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.

 

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04 09 2017 14:22
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