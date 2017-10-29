Дві німецькі авіабомби SC250 знайшли у Київському водосховищі

27 жовтня в Київському водосховищі в районі села Ровжі (Вишгородський район) виявили авіабомбу часів Другої світової війни.

Наступного дня піротехнічна група ДержНС встановила, що бомб дві. Вони перебувають на відстані 1,5-2 км від берега на глибині 1,5 м, - повідомляється на сайті ДержНС.

Фото: facebook.com / Vladimir Mukhin

Фото: facebook.com / Vladimir Mukhin

Керівник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін повідомив, що вранці 29 жовтня під керівництвом голови Вишгородської районної адміністрації створено міжвідомчу комісію.

Він написав, що це бомби SC250 і стан не дозволяє їх транспортувати на полігон, тому підривати будуть на місці, попередньо це відбудеться 30 жовтня.

Авіабомба SC250 перебувала на озброєнні німецької армії. "Вага такої бомби становить 250 кг, маса заряду - 128 кг тротилу, радіус розльоту осколків - 1213 м, радіус руйнівної дії вибухової хвилі - 600 м. Є потенційна можливість знаходження поруч ще невідомої кількості боєприпасів і їх подальшої детонації, тому зона ураження може бути істотно більшою", - заявив чиновник.

Нагадаємо, на тренувальній базі німецького клубу "Штутгарт" була знайдена бомба часів Другої світової війни.

