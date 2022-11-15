ПОЛІТИКА НОВИНИВисокопоставлений представник американської розвідки підтвердив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дві ракети рф впали на території Польщі – уряд скликає Комітет з питань безпеки і оборони
Фото: з вільних джерел
Після того, як в результаті атаки росії дві ракети впали на території Польщі, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Про це повідомив представник польського уряду Пьотр Мюллер.
Повідомлення про засідання з'явилося незадовго до 18:00 за місцевим часом.
Станом на 21:15 стало відомо, що офіційний представник США заявив, що російські ракети потрапили до Польщі. Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.
Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що у селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети та потрапили у зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури та війська.
Довідково
Згідно зі статтею 5 (NATO), у випадку, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, решта без винятку членів НАТО вважатиме цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживе всіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.
Як відомо, у другій половині дня у вівторок росія завдала масованого ракетного удару по території України.
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