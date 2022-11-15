RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дві ракети рф впали на території Польщі – уряд скликає Комітет з питань безпеки і оборони

Високопоставлений представник американської розвідки підтвердив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей
Дві ракети рф впали на території Польщі – уряд скликає Комітет з питань безпеки і оборони Фото: з вільних джерел
Після того, як в результаті атаки росії дві ракети впали на території Польщі, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
 
Про це повідомив представник польського уряду Пьотр Мюллер.
 
Повідомлення про засідання з'явилося незадовго до 18:00 за місцевим часом.
 
Станом на 21:15 стало відомо, що офіційний представник США заявив, що російські ракети потрапили до Польщі. Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
 
Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.
 
Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що у селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети та потрапили у зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури та війська.

Довідково

Згідно зі статтею 5 (NATO), у випадку, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, решта без винятку членів НАТО вважатиме цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживе всіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.
 
Як відомо, у другій половині дня у вівторок росія завдала масованого ракетного удару по території України.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2022 22:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.