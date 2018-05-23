Дві третини депутатів мають керівні посади в комітетах Ради - КВУ
"Дві третини народних депутатів перебувають на керівних посадах у Комітетах Верховної Ради. Із загалом 416 нардепів 251 є головами, першими заступниками, заступниками, секретарями чи головами підкомітетів", - повідомляє прес-служба Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України".
У Комітеті з питань культури та духовності 100% депутатів формально є керівниками. Крім голови, першого заступника, заступника та секретаря в межах Комітету діє три підкомітети, що також мають своїх голів. Зокрема, це підкомітети з питань охорони історико-культурної спадщини, з питань благодійної діяльності та фінансування культури, а також з питань державної політики у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні.
У Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на керівних посадах перебуває 88% депутатів (7 із 8 депутатів), Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення – 83% (5 із 6), Комітеті у закордонних справах та Комітеті з питань промислової політики та підприємництва – по 80% (8 з 10).
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