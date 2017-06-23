Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Дві третини дітей російських мільйонерів поїхали вчитися за кордон

25% російських мільйонерів допускають можливість тимчасового переїзду за кордон
У Росії приблизно дві третини дітей власників великого капіталу вступили до університетів за кордон.
Дві третини дітей російських мільйонерів поїхали вчитися за кордон Фото: APTN

Про це йдеться в дослідженні Wealth report: Russia, який підготували Julius Baer Group і Центр управління добробутом і філантропії "Сколково", повідомляє RNS.

Як випливає з доповіді, середній вік власників великого капіталу в Росії становить 50-55 років. Як правило, вони перебувають у першому шлюбі й мають трьох дітей.

Статки таких бізнесменів зароблені власними зусиллями. При цьому значну роль у збільшенні їхніх заощаджень зіграли приватизація і державні контракти - це характерно для чверті мільярдерів Росії.

Серед мільйонерів 25% допустили можливість тимчасового переїзду за кордон. Половина збираються продовжити жити в Росії ще, як мінімум, 10 років.

Також у доповіді стверджується, що серед усього населення Росії частка мільйонерів становить близько 0,1%.

Дослідники опитали 32 власників великого капіталу в Росії і дійшли висновку, що більшість із них мають намір продовжувати управління бізнесом у країні в найближчі п'ять років (33%), 17% готові зробити бізнес публічним за допомогою проведення IPO, а 16% респондентів заявили, що продадуть бізнес. Ще 6% збираються передати бізнес сім'ї, інші не планували свої подальші дії. Відзначається, що для більшості бізнесменів пріоритетом у бізнесі є збереження і безпека капіталу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.