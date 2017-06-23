Дві третини дітей російських мільйонерів поїхали вчитися за кордон

У Росії приблизно дві третини дітей власників великого капіталу вступили до університетів за кордон.

Про це йдеться в дослідженні Wealth report: Russia, який підготували Julius Baer Group і Центр управління добробутом і філантропії "Сколково", повідомляє RNS.

Як випливає з доповіді, середній вік власників великого капіталу в Росії становить 50-55 років. Як правило, вони перебувають у першому шлюбі й мають трьох дітей.

Статки таких бізнесменів зароблені власними зусиллями. При цьому значну роль у збільшенні їхніх заощаджень зіграли приватизація і державні контракти - це характерно для чверті мільярдерів Росії.

Серед мільйонерів 25% допустили можливість тимчасового переїзду за кордон. Половина збираються продовжити жити в Росії ще, як мінімум, 10 років.

Також у доповіді стверджується, що серед усього населення Росії частка мільйонерів становить близько 0,1%.

Дослідники опитали 32 власників великого капіталу в Росії і дійшли висновку, що більшість із них мають намір продовжувати управління бізнесом у країні в найближчі п'ять років (33%), 17% готові зробити бізнес публічним за допомогою проведення IPO, а 16% респондентів заявили, що продадуть бізнес. Ще 6% збираються передати бізнес сім'ї, інші не планували свої подальші дії. Відзначається, що для більшості бізнесменів пріоритетом у бізнесі є збереження і безпека капіталу.